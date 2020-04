Jaan Pehk pani toiduloomingu purki

Tellijale

"Minust sai kimchi-sõber tükk maad enne seda, kui ma hakkasin seda ise tegema. Mind julgustas seda tegema minu sõber Ove Musting, kes samamoodi kodus seda oli teinud ja lihtsalt rääkis mulle, kuidas see käib. Nii ma hakkasingi seda proovima. See oli umbes neli aastat tagasi," selgitas Pehk ETV saates Ringvaade .

Omatehtud kimchi't hakkas Pehk ühel hetkel kinkima ka sõpradele ja tundus, et see võiks olla ka tema enda väike toode. Nüüd saabki Orelipoisi nime kandvat vürtsikat salatit tema käest ka osta. "Selle kimchi'ga on päris palju tegemist just selles mõttes, et temaga otse ei ole väga palju tegemist, aga tema tegemisega algusest lõpuni läheb aega - ta peab marineeruma, seal on erinevad protseduurid."