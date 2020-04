Vabatahtlike seltsiliste teenus laieneb Türi valda

Meie vabatahtlikud seltsilised on eakatega ning erivajadustega inimestega teinud koos kodutöid, käinud kinos, kalmistul ja kultuuriüritustel, mänginud lauamänge ning teinud käsitööd. Samuti on koos meisterdatud, käidud jalutamas ning tehtud hommikuvõimlemist. Eriolukorras pakuvad vabatahtlikud tuge peaasjalikult telefonivestluse teel.

Kui eriolukord on su eneselegi ootamatult koduseinte vahele jätnud, näiteks kuulud COVID-19 riskigruppi või oled viiruse tõttu karantiinis, anna endast julgelt märku. Praeguses erilises olukorras ei peaks tundma häbi, et üksildus vaevab ning tahaks kellegagi rääkida. See on täiesti mõistetav ja arusaadav soov.