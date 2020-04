Võõrliigid aias? Hoia neid aias!

Maja ja aed. Pilt on illustreeriv

Võõrliigid on Eestis need liigid, kes ilma inimese abita siia ei jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid, kes inimese tahtsi või tahtmatult siia sattumise järel hakkavad looduses vohama ja probleeme põhjustama. Invasiivsetest võõrliikidest on koostatud nimekirjad ja neid meil kasvatada ei tohi, ka mitte oma aias, kirjutab Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk.