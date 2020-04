Tellijale

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et tegemist on väga vahva luulevormiga. "Tahame omalt poolt innustada inimesi oma raamatuid riiulites hoopis teise pilguga vaatama," sõnas ta.

Selleks kutsub keskraamatukogu huvilisi raamatuseljaluule konkursist osa võtma. "Otsi riiulist raamatud, lao need üksteise otsa nii, et ülevalt all moodustuks pealkirjadest luuletus või mõttetera," õpetas Kiristaja kuidas tegutseda.