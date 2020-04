Täna tähistatakse veteranipäeva

Veteranipäeva tähistavad sündmused algavad päikesetõusuga, mil Kaitseliidu ja kaitseväe eestvedamisel heisatakse kell 7 riigilipp mitmel pool üle Eesti. Riigilipu värvidesse on värvunud ka vaateratas Skywheel of Tallinn. Kuna veteranipäeva traditsioon sai alguse 2013. aastal ning on alates 2014. aastast ka ametlikult lipupäev, siis kaitsevägi kutsub kõiki inimesi üles heiskama homme riigilipud, et näidata oma toetust kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele. Tunnustamaks neid mehi ja naisi ning nende perekondi ja lähedasi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut või teenistuses viga saanud.