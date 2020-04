Kantar Emor: Maskikandmine pole veel sotsiaalne norm

Kantar Emori iganädalase eriolukorra radari raames küsiti, kas inimesed peaksid praeguses eriolukorras avalikes kohtades (nt toidupoes) maske kandma. Kahe viimase nädala keskmise tulemusena nõustus 62 protsenti vastajaist, et avalikes kohtades peaksid inimesed maske kandma. Sealjuures peegeldus vastajate kommentaaridest väga vastandlikke seisukohti maskide vajalikkusest. Kantar Emori käitumisteaduste ekspert Heidi Reinson: „Oluline on silmas pidada, et maskide soetamine, valmistamine ja kandmine vajavad teatud pingutust, meil puudub maskide kandmise harjumus. Seetõttu võivad inimesed olla mõneti vastuvõtlikumad maskide mõttekuse kahtluse alla seadmisele – lihtsam on uskuda, et neid pole vaja. Selleks, et sotsiaalne norm saaks tekkida, oleks vaja riigilt ja ekspertidelt ühtset sõnumit.”