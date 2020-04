Analüüs: nutiseadmega e-hääletamine on teostatav

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe tõi välja, et AS Cybernetica koostatud analüüs andis nutiseadmega e-hääletamisega edasiminekule rohelise tule, kuid edasi tuleks mõelda, kuidas oleks see tehniliselt kui ka seadusandlikult teostatav ja seejuures turvariskid maandatud.

„Analüüsist selgub, mida on tarvis teha, et e-hääletamist mobiilsete vahenditega läbi viia ning mis küberohtudega peaksime sealjuures arvestama,“ selgitas Koitmäe. „Nutiseadmete kasutamine on üldises kasvutrendis ja seetõttu võiks e-hääletaminegi olla peagi sealmaal, kus inimesed saaksid oma hääle anda turvaliselt mobiilsete vahenditega. Lisaks on ka nutitelefonide ja tahvelarvutite turvalisus muutunud laua- ja sülearvutitega üha sarnasemaks, mistõttu ei erine turvalisuse aspektist nutiseadmega hääletamine arvutiga hääle andmisest,“ lisas Koitmäe.