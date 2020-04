Keskkonnaagentuur kutsub virtuaalsele ilmajaamakülastusele

Innovaatilised ja julged tegutsejad on kolinud mitmed tavapärased tegevused virtuaalmaailma, et elu põnevamad hetked saaksid jätkuda ka eriolukorra ajal.

Ka Keskkonnaagentuur sai äsja valmis Tallinn-Harku aeroloogiajaama ehk rahvakeeli ilmajaamana tuntud kompleksi virtuaaltuuri ja nüüd saavad nii kooliõpilased kui ka täiskasvanud ilmajaama ekskursioonile minna kodust väljumata.

Keskkonnaagentuuri asedirektor Svetlana Pudova nentis, et ilmajaamas on heaks traditsiooniks kujunenud huvilisi vastu võtta ning tutvustada seda, kuidas igapäevaselt tehakse meteoroloogilisi ja aeroloogilisi vaatlusi.

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on pea kõigile tuttavad Tallinn-Paldiski maantee ääres olevad suured valged pallid, mis ilmajaama katusel on.

„Eelkõige lastele on need alati huvitavad olnud ja ka täiskasvanute mällu on ilmajaama pallid kinnistunud omamoodi maamärgina. Kooliekskursioonide raames viivad õpetajad oma klasse tihti sinna uudistama,” rääkis Ala.

„Nüüd saavad kõik, kellel nende atraktiivsete ja müstiliste pallidega mingi emotsionaalne seos on, meie virtuaaltuuril uurida, mida huvitavat nende pallide juures veel on. Avame oma uksed rahvale esimest korda virtuaalselt ja loodame, et sellest saab huvitav võimalus kõigile ilma- ja loodushuvilistele,” lisas Pudova.

„Eriolukorra lõppedes on Keskkonnaagentuuri Tallinn-Harku aeroloogiajaama uksed taas külalistele ekskursioonideks avatud tavapärasel moel, kuid ka virtuaalekskursioon on tulnud selleks, et jääda eksisteerima koos teiste külastustega,“ räägivad Ala ja Pudova.

Keskkonnaagentuur tegeleb keskkonna- ja looduse seirega ning oluline osa sellest on ka ilmaandmete kogumine, töötlemine ja andmete pinnalt ilmaprognooside ja –hoiatuste koostamine ja edastamine.

Ka kõigile tuttav õhtune Aktuaalse Kaamera ilmateade on kokku pandud Keskkonnaagentuuri sünoptikute poolt ja väga oluline osa algandmetest pärineb muu hulgas ka Tallinn-Harku aeroloogiajaamast ehk ilmajaamast.