Marta Pagari müügiassistent Janeli Pikas ütles, et ettevõtmise eesmärk oli väljendada kiirabitöötajatele tänu ja tõsta veidi nende meeleolu. "Kui nemad töötavad igapäevaselt nii öelda eesliinil, siis meie kindlustame piltlikult öeldes tagalat," sõnas ta.

Tänu sellele, et kiirabi ja meditsiinitöötajad teevad oma tööd tõhusalt, on ka meie töötajad terved ning saavad tööl käia, et tagada inimestele toiduainete kättesaadavus," selgitas ta.