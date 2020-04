Rabarberifestivalile tuleb paus sisse

Tellijale

Küll aga kutsutakse rabarberisõpru virtuaalselt kokku saama. Rabarberifestival on ettevõtmine, mis ülistab seda vahvat aiataime. Hõrk ja maitsekas rabarber on Eesti kevadaedade printsess. See magushapu maitse on eestlastele väga sobiv, seda nii magusate kui soolaste toitude puhul ning juuni algus on rabarberi tippaeg. Tavapäraselt ongi festivalil võimalus mekkida ja osta rabarberikooki, mannavahtu, rabarberimoosi või -mahla.