Amet: valvekaamera paigaldamine ei tohi häirida elanike privaatsust

Inimesed tunnevad, et isegi kui ei ole mingisugust erilist põhjust oma kodust lahkumisi või sinna saabumisi varjata, on sellisel jälgimisel oma psühholoogiline mõju. Kuna niisugused olukorrad on tekitanud naabrite vahelistes suhetes pingeid ja põhjustavad palju paksu pahandust, tuletab amet meelde peamised reeglid valvekaamerate kasutamiseks korteriühistutes.