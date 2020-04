Tellijale

Kohviku omanik Priit Põder ütles, et sulgemisotsus tulenes sellest, et inimesed kadusid ära ja niisama pole mõtet uksi lahti hoida. "Meie põhiklientuur on kontoritöötajad ja nemad läksid eriolukorra alates valdavalt kodudesse tööle," märkis ta.