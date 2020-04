Kesk-Eesti asemel kaigub lahingute kanonaad mujal

„Meid ootab Kevadtormil ees umbes 11 päeva metsades olemist ja päris palju ja korralikult sõdimist. Kahju on muidugi sellest, et reservväelased ei saa sel aastal õppusele tulla, aga see eest saame kindlasti maitse suhu ja loodetavasti läheb hästi,“ ütles reamees Sven Allmere Kuperjanovi jalaväepataljoni A-kompaniist.