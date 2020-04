Patsientide testimisele suunamine enne plaanilisi protseduure

Selleks, et plaanilise ravi taastumine oleks võimalikult ohutu ning sujuv on Terviseamet detailselt lahti kirjutanud selle, kuidas toimub patsientide testimisele suunamine. Kõige olulisemaks sõnumiks on see, et testimise vajadus puudub patsientidel, kellele osutatakse ambulatoorset tervishoiuteenust.