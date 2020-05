Meistrimees kinkis lasteaedadele mänguköögid

Tellijale

Üle 10 aasta köögimööbli ja puidust mööbliesemete valmistamisega tegelenud Urmo Enn ütles, et mõte tuli tal sellest, et PAIde lastaia Tallinna tänaval asuvas hoones jäi üle hulganisti varem lastekodule kuulunud narivoodeid ja muud mööblit. "Korralikku puitmaterjali oli kahju ära visata ja nii otsustasingi seda taaskasutada ja meisterdada lastele midagi praktilist ja vajalikku," sõnas ta.

Enn rääkis, et internetist laste mudaköögid nimetuse alt leiab mitmeid lastele õuetingimustes mängimiseks müüdavaid mängukööke, kuid nende hinnad on ulmelised. "Võtsin natuke siit ja sealt snitti ning nuputasin üht-teist ise juurde ning nii need kaks kööki valmis saidki," lausus ta.