Järvalased jätsid volbriöö pidustused seekord vahele

Mõneti oli see ka mõistetav, sest ilm oli jäiselt jahe ning lõbustusasutused, kus aega veeta, suletud.

Sellest, et õhtu oli veidi erilisem, andsid märku siin-seal tossavad lõkked ja grilid. Neid võis näha nii linnaaedades kui maal.

Päästeameti Paide korrapidamisgrupi operatiivkorrapidaja Anatoli Ivanov märkis, et õhtu ja öö möödusid rahulikult. "Õhtul käidi vaid Käsukonnas ühte lõket vaatamas, millest möödasõitja teatas, kuid muidu oli kõik rahulik," sõnas ta.

Ka Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Tamsalu ütles, et õhtu ja öö möödusid rahulikult. "Kuna tegemist oli pühade eelse õhtuga, kus võib eeldada, et inimesed tunnevad ennast veidi vabamalt, siis olid korda valvamas ka piirkondade vanemad, kuid rohkem lisajõude me ei kasutanud," selgitas ta.