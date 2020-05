EL tarbija nõustamiskeskus: petturid seavad heausklikele tarbijatele lõkse

Peamised valdkonnad, mille kohta tarbijad nõu küsivad, on lennutransport, majutus ja pakettreisid, mis on tühistatud. Tarbijate pöördumisest nähtub ka, et liikvel on erinevad petuskeemid, mille lõksu on koroonahirmus tarbijal oht sattuda. Näiteks pakuvad petturid võltsravimeid, võltsitud kaitsemaske ja muid isikukaitse vahendeid ning liikvel on pahavara, mis lukustavad nutiseadmeid. Petturid pakuvad meelelahutuse sildi all ka voogedastusprogramme tuntud kaubamärkide all, tegelikkuses aga ei saa tarbija teenust ning jääb ilma ka rahast või on andnud oma andmed petturitele kasutamiseks.