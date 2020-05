Kutseharidus ootab tulevikutegijaid – alanud on kevadsuvine vastuvõtt

SA Innove haridusuuenduste agentuuri juht Tanel Oppi sõnul avavad praktilised oskused tööandjate juures uksed ning tagavad töötegijale väärilise tasu. „Eesti riik on kutseõppeasutustest kujundanud kompetentsikeskused, milles on valdkonna parimad seadmed, teadmised ja oskused, lisaks muidugi kaasaegne õpikeskkond. Kutseharidus on tööturule sisendemiseks kindel alus, mida tulevased tööandjad usaldavad – miks muidu on paljud nendest juba õpingute käigus praktikabaasideks,“ kommenteeris Oppi.

Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk ütles, et kutsehariduse kvaliteedi üheks tunnuseks see, et ennastjuhtivad täiskasvanud tulevad teist korda õppima. „Järelikult peavad omandatud oskused olema piisavalt väärtuslikud, et kooliskäimisesse oma aega panustada. Teadmine, mida kutseõppeasutustes tehakse, jõuab järjest rohkem ka noorteni ja suunab nende põhikoolijärgseid haridusvalikuid,“ sõnab.

Luua Metsanduskooli turundusjuht Kairit Prits märkis, et vastuvõtt algab 15. mail ning sarnaselt varasematele aastatele on oodata tihedat konkurssi. „Tööandjad ootavad meilt tööle oskustega, mõtlevaid ja särasilmseid inimesi, mistõttu suhtume kandideerijatesse tõsiselt ning sisse saavad need, kes suudavad vastuvõtukomisjoni ära veenda.“

Rakvere Ametikooli kvaliteedi- ja avalike suhete juhi Piret Tormi sõnul algab kooli vastuvõtt 25. mail ning peagi avatakse uus koduleht värske infoga. Ta lisas, et sügisest on koolis võimalus lõpetada katkenud üldharidus (8. –9. klass) või omandada gümnaasiumiharidus.

Tartu Kutsehariduskeskuse turundusjuht Riinu Räim ütles, et kool on uhke eelmisel õppeaastal võimsa stardi teinud IT-akadeemia üle. „See on nutikas kombinatsioon kutse- ja gümnaasiumiharidusest, ühendades mõlema õppe tugevaimad küljed ning annab noorele kaasa nii keskkooli lõputunnistuse kui kutsetunnistuse. Jääb igaühe enda otsustada, kas võtta järgmine kurss kõrgkoolile või alustada lennukat karjääri töömaailmas,“ sõnas Räim. „Erialavalik on lai ning õppima võivad tulla kõik, sõltumata vanusest või hariduslikust taustast.“