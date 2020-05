Valitsuskomisjonile tutvustati Tartu Ülikooli seireuuringu esimesi tulemusi

Uuringus testiti ja täiendavalt küsitleti nädala jooksul juhuvalimi alusel üle Eesti kokku 2007 täisealist elanikku, kelle hulgast tuvastati kolm COVID-19 positiivset. Tulemuste põhjal saab teha üldistatud järelduse, et hinnanguliselt on hetkel riigis ligikaudu 1400 täisealist COVID-19 positiivset elanikku ning viiruse levik hästi kontrolli all.

„Eesti on seni olnud koroonaviiruse testide arvu poolest väga eeskujulik. Seireuuring annab meile veelgi parema võimaluse vaadelda viiruse levikut laiahaardeliselt terves riigis ning jälgida piirangute leevendamise mõju selle edasisele ulatusele lähimatel nädalatel ja kuudel. Kuna viirus on väga nakkav, siis on selle leviku seiramine kõigi piirangute leevendamisel ja ettevaatusmeetmete kasutamisel võtmetähtsusega,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

„Uuringu tulemused annavad kindluse, et hetkel on nakatumine Eestis väike ja piirangute leevendamine on põhjendatud. Planeerime oma uuringu järgmisi etappe nii, et saaksime piirangute leevendamise mõju hinnata pikema perioodi vältel. See on oluline, et saaksime võimalikult varakult tuvastada haiguspuhangu teise laine teket,“ ütles Tartu Ülikooli professor Ruth Kalda.