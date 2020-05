Hommikune elektrikatkestus tasub ennast hiljem ära

Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal rääkis toona, et oli elektrikutele ohtlikku puud varemgi näidanud ning hoiatanud, et see võib liinidele kukkuda. «Seadused pidid olema aga sellised, et nad tohivad liinide lähedusse jäävatel puudel vaid oksi kärpida, mitte neid maha võtta. Ütlesidki, et kui murdub, siis tegeleme,» lausus ta.