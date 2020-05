Valitsus kiitis heaks elektritõukerataste regulatsiooni eelnõu

„Elektritõukerataste hooaeg on juba alanud ning arvestades eriolukorda, on see hea alternatiivne võimalus ühistranspordile. Seni kuni seadusemuudatus pole jõustunud, kutsun liiklejaid mõistvale suhtumisele ja ohutule liiklemisele, mis võiks põhineda eelmisel hooajal kasutusel olnud põhimõtetele,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eelnõu kohaselt jääb peamine liikumiskeskkond elektritõukeratastel samaks ehk kui seni on elektritõukeratastega sõitjad suunatud liiklema jalakäijate keskkonda ja ka jalgrattateedele, siis nii saab see olema ka edaspidi.

Uus sõidukiliik muudab elektritõukerattaga liikleja seaduse silmis jalakäijast sõidukijuhiks. See tähendab, et elektritõukerattaga sõitjale laienevad ka kõik muud üldised sõidukijuhile kehtestatud nõuded, näiteks joobes juhtimise keeld.

Seaduse jõustumine sõltub nüüd selle menetlusest Riigikogus. „Eriolukorras on kasvanud Riigikogu töömaht ja meie inimeste kaitseks tuleb kiirelt menetleda mitmeid otsuseid. Kuigi elektritõukerattad pole eriolukorraga seotud, loodan väga, et Riigikogu suhtub ka elektritõukerataste reguleerimisse kui kiireloomulisse seadusemuudatusse ja leiab võimaluse see ära menetleda enne jaanipäeva, et see saaks esimesel võimalusel jõustuda“ lisas Aas.