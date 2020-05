Raamatukogud lugemissaalide avamisega ei kiirustata

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et kuni 14. maini jätkatakse kõikjal kontaktivaba laenutusega. "Sealt edasi on aga juba omavalitsuste ja raamatukogude endi otsustada, kuidas nad kliente teenindavad. Soovitatav on ikkagi järk-järguline avamine ning veel mõnda aega otsekontaktide vältimine," lausus ta.