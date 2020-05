Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede õhtul oodati Järvamaa haigla õendusabi keskuse ukse ees kedagi. Kohal olid kaamerad ja mikrofonid, keegi hoidis suurt lillekimpu. See polnud siiski pidulikus vormis koroonauudiste kajastus. Uksest oodati väljumas äsja tööpäeva lõpetanud Järvamaa aasta ema. «Ma loodan, et ta jooksu ei pane, kui ta kõiki neid inimesi ja kaameraid näeb,» ütles tiitlisaaja tütar. Ema jäi paigale ja joosta polnud vaja, sest õnnitlused tuli vastu võtta. Öeldakse ikka, et emad on superkangelased. Et ühes emas on peidus nii Chuck Norris, hea haldjas kui ka Pöial-Liisi, saavad kiidelda vist vähesed lapsed. Järvamaa aasta ema tiitli pälvinud Maia Dzanelidze kolm last võivad seda täie kindlusega öelda.

* Eriolukorra ajal on palju räägitud sellest, kuidas tulevad uudse olukorraga toime koolilapsed ja nende vanemad ning kuidas õpetajad lapsi distantsilt õpetavad. See, mismoodi tegutsevad lasteaaiad, on veidi tagaplaanile jäänud. Roosna-Alliku lasteaia Hellik direktor Grisly Kuuskler jagab Järva Teatajaga oma kogemusi.

* Kolmapäeval esitas 30 majaomanikku ja ettevõtjat Paide linnapeale Priit Värgile pöördumise, millega andsid teada, et autoliikluse osaline sulgemine niinimetatud ruumieksperimendi korras raskendab majaomanike ja ettevõtjate igapäevatoiminguid ning majanduslikku toimetulekut.

* Sel nädalal alustasid treeninguid mitme Järvamaa spordiklubi noorsportlased. Kui individuaalaladel pole eriolukorra reegleid järgida ehk nii keeruline, siis võistkonnaalade sportlased peavad harjuma hoopis teistsuguste treeningute ja olukorraga, kus võistkonnana mängida ei tohi.

* Rahandusministeeriumi nädal tagasi 1. mail avaldatud riigiametnike palgaandmetest selgub, et Järvamaa ametnike palgad ületavad kohati mitu korda maakonna keskmist palka, kuid aastaga pole nende sissetulekud märkimisväärselt muutunud.

* Õnnetusi lemmikloomadega juhtub ja jääbki juhtuma, olgu omanikud nii ettevaatlikud kui tahes. Üleeile juhtus üks selline õnnetus Amblas, kui autolt sai löögi Prantsuse buldog Defu, kes on kohalike seas vaat et omamoodi kuulsus.

* Olgem ausad – kõik, mis on õlis küpsetatud, maitseb patuselt hästi, olgu need siis friikartulid, kananagitsad või kohevad kohupiimapontšikud. Tervisele mõeldes pole selline toit sugugi hea, mistõttu on õlifritüürid kodudest ammu minema visatud. Nüüd on tehnika areng jõudnud köögimaailmas sinnani, et krõbedaid küpsetisi saab nautida ka õlivabalt, sest uue põlvkonna fritüürid küpsetavad toitu õli asemel hoopis kuuma õhuga.