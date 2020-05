Ratturite maikuised pidupäevad jäid Järvamaal olemata

Hawaii Express Estonian Cup korraldustoimkonna nimel tõi asjasse selgust Allar Tõnissaar. „Seoses Covid-19 haiguse tõttu kehtestatud eriolukorra ja teadmatusega, millal Eestis spordiüritusi endisel kujul taas korraldada võib, otsustasime teha selle aasta sarjas mõned muudatused. Planeeritud muudatused puudutavad esialgu sarja esimest kahte etappi,“ kirjutas ta. „Tähistame osalejate jaoks kahes Eestimaa paigas kaks statsionaarset 20 – 25 km rada. Peale eriolukorra lõppu alates 25. maist on kõigil registreerunutel võimalus need rajad oma nutiseadmeid kasutades läbida. Nutiseadmesse salvestatud sõidu saab laadida üles estoniancup.ee kodulehele, et oma tulemus kirja saada. Neid saab saata kuni 28. juunini.“

Allar Tõnissaar lisas, et sarja esimesena planeeritud Valgehobusemäe etapp ei toimu eelkirjeldatud viisil. „Otsustasime sellele etapile leida uue kuupäeva meie oma sarja siseselt või koostöös alaliidu teiste üritustega, kahjustamata ülejäänud rattakalendri huve. Hetkel on Valgehobusemäe etapi toimumisaeg veel lahtine.“

Valgehobusemäe rattamaraton

Valgehobusemäe rattamaraton toimus Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses esmakordselt 2015. aastal. Tavapäraselt on Järvamaa etapile pedaalima tulnud tuhatkond ratturit.

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse projektijuht Kalju Kertsmik on maakonnalehele rääkinud, et rattamaratonide sarja pääsemine tulnud niisama. «Etappide korraldamiseks on suur konkurents. Ühelt poolt peab kasutatav maastik võistlusteks sobima, teisalt tuleb meil võistluste tasemel teenindamiseks kokku saada 78 vabatahtlikku,» on ta selgitanud.

Seekord läks nii, et Estonian Cupi korraldaja Allar Tõnisson oli ühele etapile asukoha leidmisel hädas ja Peeter Deedov lunastas kord väljakäidud veksli ning pakkus asendus­etapiks Valgehobusemäge. (JT)