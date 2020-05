Otsustatud: Kiirlaskumine lükatakse järgmisse aastasse

Aastaid Türi-Tori kiirlaskumise taga seisnud Koit Raud MTÜst Matkahunt tunnistas aprillis, et olukord on tõesti keeruline.

Raud avaldas, et sügiselgi esineb suurvett ning nad on korraldajatega arutlenud võimaluse üle viia „Türi-Tori kiirlaskumine“ läbi aasta teises pooles. „Me ei tea aga muude asjaolude püsimist või muutumist ehk tõenäosus, et ettevõtmine lükkub edasi järgmisse aastasse, on päris suur,“ lisas ta.