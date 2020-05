Otsitakse keskkonnasõbralikku kohalikku omavalitsust

„Inimeste keskkonnakäitumine on suuresti kinni neis endis, kuid selle parandamisele saab omalt poolt kaasa aidata. Omavalitsustel on võtmeroll, kuidas oma elanikele luua tingimused, mis soodustaksid nende keskkonnakasulikke valikuid,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. Minister lisas, et päris mitmed kohalikud omavalitsused on näidanud ses osas head eeskuju ning sellistel on aeg end nüüd üles anda, et inspireerida teisigi. „Iga väike keskkonnategu aitab kaasa suurematele tegudele keskkonna heaolu paremaks muutmiseks.“