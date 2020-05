PPA iseteeninduse kaudu on esitatud üle 115 000 dokumenditaotluse

„Aitäh kõigile inimestele, kes kasutavad dokumendi taotlemiseks politsei iseteenindust. See on kõige kiirem, mugavam ja soodsam viis dokumentide taotlemiseks“ sõnas PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

Veebitaotluste soodustamiseks pikendati esitamisel vajalike sõrmejälgede kehtivusaega. „Seni oli passi taotlemisel sõrmejälgede uuesti andmine vajalik viie aasta möödumisel, kuid alates 11. maist pikendati kehtivust aasta võrra. See tähendab, et kui inimesel on pass aegumas, siis saab ta seda taotleda iseteenindusest, kui sõrmejälgede andmisest on möödas kuni kuus aastat“ selgitas Abram.