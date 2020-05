Noored soovivad seksuaalse väärkohtlemise teemal rohkem teada

Uuringust selgus, et elu jooksul on seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks väljaspool internetti langenud 45% 16–26-aastastest Eesti noortest. Esimese juhtumi ajal oli ohvri keskmine vanus 15,7 aastat. Seksuaalset ahistamist on kogenud 41% noortest. Enim on noortel olnud kokkupuuteid soovimatu käperdamisega või on keegi näidanud neile vastu tahtmist enda suguelundeid. Seksuaalvägivalla ohvriks on langenud 28% noortest. Enim on noored kogenud vastu tahtmist suudlemist, kuid märkimisväärne hulk noori on langenud veelgi raskema seksuaalvägivalla ohvriks – 8% on sunnitud olema vahekorras, 7% on langenud vägistamiskatse ohvriks ning 6% on pidanud tegema vastu tahtmist oraal- ja 4% anaalseksi.