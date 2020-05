Kuidas valida endale lemmiklooma?

Kuid mille järgi võiks endale ja/või oma perele lemmikut valida? Eesti Loomakaitse Selts toob välja 8 küsimust millele tasub vastata enne, kui otsustad millise lemmiklooma koju tood:

Mis eesmärgil soovid endale lemmiklooma?

Erinevad liigid ja ka loomade tõud pakuvad meile isemoodi seltsi. Kui näiteks pisi- ja eksootilised loomad pigem toimetavad omaette ega vaja nii palju ühistegevusi inimesega, siis koerad ja nii mõnedki kassid soovivad omanikuga enamuse päevast koos veeta. Seetõttu tasub valida loom, kes sobib kõige paremini just sinu elustiiliga. Näiteks kui armastad oma nädalavahetused veeta looduses midagi aktiivset tehes, siis on hea valida lemmik, kes samuti neid tegevusi naudib. Kui leiad, et lemmiklooma on pigem tore kodus vaadata ja võibolla mõned korrad sülle võtta, siis selleks sobivad hästi närilised, küülikud ja eksootilised loomad, kes tahavad inimese tähelepanu minimaalselt.

Kas sinul või sinu pereliikmel esineb allergia?

Kui teil esineb allergiaid, siis tuleb lemmikuks valida loomaliik, kelle karv, kõõm või eluks vajalik keskkond seda ei põhjusta. Näiteks kilpkonn ise ei pruugi allergiat tekitada, kuid seda võivad põhjustada taimed, allapanu või toit mida kilpkonn täisväärtuslikuks eluks vajab.

Kuidas suhtud uutesse väljakutsetesse?

Looma võttes tuleb olla valmis erinevateks väljakutseteks, kunagi ei tea milliseks loom kujuneb või mis loomaga võib juhtuda. Lisaks looma liigist ja tõust sõltuvatele omadustele mõjutavad lemmiku kujunemist ka keskkond, teised loomad ja inimesed, kes teda ümbritsevad. Vajadusel tuleb tegeleda lemmiklooma käitumisprobleemidega või õppida arvestama iseloomuomadustega, mida muuta ei saa. Lisaks võib loom jääda jäädavalt haigeks ja vajada seetõttu erihoolt. Rohkem väljakutseid pakkuvad reeglina koerad, kassid ja eksootilisemad loomad.

Kui palju aega on sinul ja sinu pereliikmetel loomaga tegelemiseks?

Erinevad loomaliigid soovivad erineval määral tähelepanu. Kui sina ja su pere veedavad suure osa päevast kodust eemal ning õhtul olete pigem väsinud ega soovi enam millegi aktiivsega tegeleda, siis sobib teile lemmikuks loom, kes eelistab omaette toimetada.

Kui viibid palju kodust eemal ja kas sul on võimalik loom endaga kaasa võtta?

Pikki päevi üksi kodus veeta suudavad kõige paremini loomad, kes inimeste seltskonda ei vaja üldse või vajavad seda minimaalselt. Kindlasti ei sobi pikalt üksi kodus olla koeral. Samas on koer loom, kes naudib oma omaniku seltskonda ja käib hea meelega kaasas kontoris või ringsõidul. Kodusest keskkonnast ei ole soovitatav välja viia pisi- ja eksootilisi loomi.

Kas sulle või sinu perre sobiks loomapoeg või pigem täiskasvanud lemmikloom?

Väikesed loomapojad on enamasti armsad ja on rõõm näha neid üles kasvamas, ent täiskasvanud lemmiku võtmisel on omad teised eelised. Vanema looma iseloom on väljakujunenud, loomapoja tulevast iseloomu on aga raskem ette ennustada ning võib olla pettumuseks kui loodetav süleloom ei olegi lõpuks nõus ise sülle tulema. Samuti on loomapoja kasvatamine keeruline ning nõuab rohkem aega ja kannatust. Kui puuduvad vajalikud teadmised või loomapoja jaoks ei jätku piisavalt aega, siis võite kasvatada looma, kes teiega koostööd ei tee ega oska teatud olukordades käituda.

Kui kauaks olete valmis loomale pühenduma?

Lemmikloom vajab teie hoolt kogu tema eluaeg (mõni liik kogu teie eluaeg). Olenevalt liigist võib see kesta 2 kuni lausa 80 aastat. Kui võtate seltsilise oma teismeeas lapsele, siis peate arvestama, et mõnest aastast kauem elav loom võib paari aasta pärast jääda üksnes teie hooldada.

Kui palju oled valmis igakuiselt looma peale kulutama?

Paratamatu on see, et lemmikloomad nõuavad meilt rahalisi kulutusi. Looma võttes peate arvestama, et ta vajab liigiomast toitu ja keskkonda. Mõne liigi toitmine ja igapäeva eluks tingimuste loomine võib olla odav. Samas mõni eksootilisem loom vajab eluks keskkonda, mida kodustes tingimustes on keeruline ja kallis tagada. Kõik lemmikud vajavad aga regulaarseid visiite veterinaari juurde, mis mõnikord võivad osutuda väga kulukaks. Lemmiklooma võiks viia loomaarsti juurde kontrolli vähemalt kord aastas.