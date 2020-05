Loomaaed palub aiapidajaid appi kõrvitsaid kasvatama

Tallinna loomaaia ja DPD korraldusel toimuv igaaastane kõrvitsate vedu loomaaia asukatele ootab kõiki lähiajal kõrvitsaseemneid mulda panema, kuna sügiseti suurel hulgal kõrvitsaid loomaaeda saatvad koolid ja lasteaiad ei ole viiruse tõttu tavapäraselt tegutsemas ega ka kõrvitsate kasvatamisega alustamas.

Seetõttu paneb Tallinna loomaaed suured lootused eramaadele, et ehk pannakse nendel kõrvitsaid sügiseks rohkem mulda.

Iga aasta üha populaarsemaks muutuv kõrvitsapeo aktsioon kogus möödunud oktoobris loomaaia asukatele kokku rekordilised 23 tonni kõrvitsaid.

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et suure osa kõrvitsatest on alati loomade poole teele pannud just usinad lasteaiad ja koolid üle Eesti, kes on võtnud seda hariva ja meeleoluka projektina. "Kuna aga koolid on praegu kinni ja ka lasteaiad ei tööta päris tavapärases rütmis, siis ilmselt jäävad seekord paljud kõrvitsad istutamata,“ lausus ta.

Seega loodavad aktsiooni korraldajad, et viiruse tõttu palju aega kodus veetvad inimesed tulevad appi ja istutavad ise oma aialappidele kõrvitsaid, et DPD saaks need sügisel loomaaeda viia. Kõrvitsad ei vaja ka väga palju hoolt ja DPD transpordib kõrvitsad loomadele täiesti tasuta ja igast Eesti otsas.

„Nähes, kuidas inimesed selle kriisi ajal tavapärasest veelgi usinamalt e-poodidest endale kodudesse ja suvilatesse aiatöötarbeid ja -vahendeid on tellinud, võiks arvata, et huvi taimekasvatuse ja aiatööde vastu on vähemalt sellele kevadel suur,“ naeris Kivimurd. Praegu on just õige aeg ka kõrvitsaseemned mulda panna.

Möödunud sügisel jõudis loomadeni kokku 23 tonni kõrvitsaid, millest peale pidulikku kõrvitsapeo söömist on jätkunud loomaaia asukatele kevadeni välja.

Kõrvitsaid saadeti üle Eesti ja ka saartelt. Suurim ühekordne laadung, mis kaalus kokku ligikaudu kaks tonni, pandi teele Viljandimaalt ühest aiandussaaduste talust.

Lisaks kõrvitsatele on head inimesed loomaaiale saatnud ka õunu, porgandeid, peete, kapsaid ja kaalikaid.