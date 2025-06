Seekord keskendutakse treeningutel koostööle ja mängimisele. Lisaks toimub jõusaalitreening, mille viib läbi Eesti meeste koondise ja Tartu Bigbanki meeskonna üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus. Kalmus on oma ala tippspetsialist, ta on Tartu Ülikooli füsioteraapia instituudi spordifüsioloogia nooremteadur, kes on aastaid tegelenud just võrkpallurite üldkehalise ettevalmistusega. Lisaks võrkpalluritele tegeleb Kalmus korvpallurite ja teiste alade sportlaste abistamisega.