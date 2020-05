Taikse külaseltsi juhatuse liige Kristina Gudinas ütles, et raha uue ukse soetamiseks taotlesid nad eelmisel aastal kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus. "Ja saimegi. Meile määrati 1730 eurot, millele pidime lisama mittetulundusühingu omapoolse panuse," selgitas ta. Nii tuli projekti kogumaksumuseks 1934 eurot.

Gudinas rääkis, et mõõdud võeti ja meisterdama hakati Taikse Puidus välisust juba jaanuaris, kuid riiki saabunud eriolukord lükkas valmimist nii palju edasi, et see õnnelik hetk jõudis kätte alles eile.