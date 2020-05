Paide korteriturg kahanes aprillis olematuks

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et tehingute arvu languse taga on eelkõige järsult langenud tarbijate kindlustunne, mis prantsatas kõigest ühe kuuga -2 pealt tasemele -18. „Ebakindlus tuleviku ees on süvenenud ning sellest tulenevalt lükatakse kinnisvara ostuotsuseid edasi. Mõni pelgab töökoha kaotus, mõni ootab hinnalangust, kuid üldiselt on tarbijate stressitase koroonakriisis oluliselt suurenenud,“ lisas ta.