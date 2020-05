Madison rääkis, et seekordne osa sündis üpris sarnaselt "Küla märuli" teisele osale ehk tegemist oli improvisatsioonifilmiga. Teada oli vaid paar asja: kuidas film lõpeb ning paar elementi, mida sooviks kuskil filmi käigus teha. Ülejäänud sisu sündis spontaanselt kolme võttepäeva käigus.

"Kuna need filmid on põhimõtteliselt ühed suured kaklusstseenid, siis seda sisu on pea võimatu üksinda kodus diivanil välja mõelda. Tuleb minna sõpradega kohapeale ja vaadata kuhu action sind viib," selgitas Madison.