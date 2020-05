Tähelepanu, metsloomad on poegadega liikvel

„Kehtinud eriolukord meelitas inimesi tavapärasest rohkem loodusesse matkama. See tendents jätkub aktiivselt ja see on väga hea praktika,“ leiab Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht ja jahindusbioloog Tõnis Korts. „Kevadel ja suve algperioodil peaksime aga metsaasukaid võimalikult vähe häirima. Me jagame nendega ühist elukeskkonda ja seetõttu peame nendesse austavalt suhtuma. Kohates loomapoegi on targem kohe lahkuda, mitte hakata näiliselt abituid olevusi abistama või neid pildistama. Reeglina on vanem kuskil lähedal ja mida varem ta saab oma poegadega ühineda, seda parem.”