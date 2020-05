Graafik näitab Hoolekandeteenuseid eriolukorras

Teenuste direktor Liina Lanno sõnul möödus eriolukord ettevõte suurust arvestades rahulikult. „Kokku leiti koroonaviirus ühest meie ettevõtte 56 teenuseüksusest, see oli Saaremaal asuv Sõmera Kodu, kus nakatumise tõenäosus oli ka väga suur. Sõmera Kodu 230 kliendist nakatus kogu perioodi jooksul 25 inimest. Haiglaravi vajas üks inimene, kes on tänaseks tervenenud. Ülejäänud nakatunud klientidel ei olnud sümptomeid, viirus avastati tänu hoolekandeasutuste laustestimisele“, selgitas Liina Lanno.

Ettevõtte pea 800 töötajast nakatus koroonaviirusesse kolm Sõmera Kodu töötajat, kes on tervenenud. „Suur tänu kõikidele meie ettevõtte klienditöötajatele, kes pidasid kinni karmidest hügieeninõuetest ja liikumispiirangutest ning hoidsid kliente tegevuses. Usume, et just tänu sellele jäi 98% meie üksustest koroonaviirusest puutumata“, lisas Lanno.