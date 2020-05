Eriolukord mõjutas aprilli kinnisvaraturgu

Viiruse levikust tingitud eriolukorra kehtestamine viis aprillis kinnisvaraturu tehingute koguarvu langusesse, ning kui I kvartali lõpp näitas tehinguaktiivsuse mõningast vaibumist, siis aprilli andmetele tuginedes saab juba kindlalt väita, et ostu-müügitehinguid on tehtud tavapärasest oluliselt vähem.

Kui tavapäraselt on aprill tehinguaktiivsuse poolest esirinnas, siis tänavu peegeldab kinnisvaraturul toimuv tarbijaskonna ettevaatlikkust ja äraootavat seisukohta. Eluruumina müüdud korteriomandite koguarv vähenes eelmise aasta aprilliga võrreldes 40 protsenti, sealhulgas on vähenenud kõigi kolme suurima keskuse (Tallinn, Tartu ja Pärnu) tehingute koguarv. Korteriomandite koguarvu kahanemise taustal ei ole aga toimunud olulist muutust hinnatasemetes. Eluruumina müüdud korterite statistika näitab, et Tallinna korteri keskmine ruutmeetrihind oli aprillis 2090 eurot, mis on märtsiga võrreldes samal tasemel ning eelmise aasta aprillist 10 protsenti kõrgem. Tartu korterite ruutmeetri keskmine hind püsib eelnevast kuust 2 protsenti ja aastases võrdluses 6 protsenti kõrgemal ning ainsana on keskmine hind langenud Pärnus, märtsiga võrreldes 16 protsenti ja aastataguse ajaga võrreldes 7 protsenti. Pärnu linna asustusüksuse hinnatase on tehingute vähesuse tõttu oluliselt muutlikum ja tihti esinevad perioodide vahelised kõikumised, mis sõltuvad sellest, millal vormistatakse arendusprojektide müügid.