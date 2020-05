Suuremate annetuste puhul palutakse annetajatel enne oma tulekust teada. Samuti on oluline, et annetuseks toodavad riided, jalatsid ja muud esemed oleks sellises korras, et abivajajad neid veel kanda või kasutada saaksid. Tihtipeale avastavad poes töötavad vabatahtlikud annetuseks toodud kraami sorteerimise käigus plekilisi või suisa katkisi esemeid, mis tuleb lihtsalt minema visata.