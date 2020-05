Maakonna suurpidu kolib Vargamäe maile

Järvamaa kultuuri nõukoja juhatuse soovitusel tegi JOL “Hingesugulase” meeskonnale ettepaneku lükata pidu edasi 2021. aasta kevadesse. Idee autorite teatel ei ole neil aga paraku siis enam võimalik pidu täie energiaga korraldada, sest mitmed neist on siis seotud teiste üleriigiliste sündmuste ettevalmistustega ja teiste tööalaste väljakutsetega.

“Eriolukord on kultuurisündmuste korraldajad pannud keerulisse olukorda ning mõni otsus on emotsionaalselt eriti raske. Oleme tänavuse laulu-tantsupeo teemal pidanud mitmeid arutelusid ning otsinud võimalusi pidu ellu viia,” ütles JOLi esimees, Paide linnapea Priit Värk. “Peomeeskond tegi ettepaneku korraldada pidu tänavu detsembris E-Piim spordihallis, ent arvestades rahvatervise ohutusega, ei ole mõistlik tuhandete inimestega sündmust sisetingimustes korraldada. Väga kahju on, et maakondliku rahvapeo korraldamisse tuleb sunnitud üheaastane paus ning et idee „Hingesugulane“ korraldusmeeskonna ja kõigi kollektiivide repertuaari õppimine ei saagi sel aastal nii väärikat väljundit.”

„Kaalusime korraldajate ettepanekut teha pidu siseruumides väga põhjalikult. Võttes arvesse võimalikku viiruse leviku ohtu ja tänaseks tehtud pingutusi rahva tervise nimel, siis arvasime, et sisetingimustes toimuvat suure rahvahulgaga pidu planeerida on terviserisk. Eelnevale lisaks tekiks tantsukollektiividel olukord, kus nad peaksid omandama nii üleriigiliste pidude repertuaari kui ka kahe Järvamaa laulu- ja tantsupeo oma, nii tänavu detsembriks kui ka 2021. aasta kevadeks,” kommenteeris teemat Järvamaa kultuuri nõukoja juhatuse esinaine Eva Linno.

Peo idee autorite ning eestvedajate Marika Kuusiku ja Kätlin Merisalu sõnul on neil südamest kahju ning hing haige, et see pidu toimumata jääb. “Paraku ei saa me mõjutada meist sõltumatut, aga et avaldada tänu “Hingesugulase” protsessis osalenud kollektiividele ja nende juhendajatele, soovime korraldada detsembris tänuürituse Paide Muusika- ja Teatrimajas. Nii ei lähe “Hingesugulase” mõte täiesti kaduma,” ütlesid nad.

Arvestades kõiki eelpool nimetatud asjaolusid otsustas omavalitsuste liit pidada järgmise Järvamaa laulu- ja tantsupeo 2021. aastal uues peopaigas, Järva vallas Vargamäel ning selleks kuulutatakse peagi välja uus ideekonkurss.