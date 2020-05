Päästjad tõid kassi kuue meetri kõrguselt alla

Vabatahtliku päästekomando juht Ivar Kärner ütles, et väljakutse said nad 23. mai hommikul kell 10.22. "Teataja sõnul oli kass kaks päeva puu otsas olnud ega tahtnud kuidagi alla tulla. Väidetavalt oli kass ligi 15-20 meetri kõrgusel suure puu otsas," rääkis ta.

Kärner selgitas, et kuigi tavaliselt lastakse kass puu otsast alla veejoaga, siis võimalusel püüavad nad alati esmalt redeliga läheneda. Viimasel kahel korral on see ka õnnestunud. "Veejuga on küll tõhus, kuid mõjub šokeerivalt kassi omanikule. Kassid ise maanduvad tavaliselt ikka käppadele ega tee vesisest õhulennust eriti väljagi," jutustas ta.

Kärner märkis, et Järva-Jaani vabakutselise päästekomandole oli tegemist esimese alfa kutsega, mis tähendab, et sündmuskohale sõit võib kulgeda rahulikult ja ei ole vajadust kasutada alarmseadmeid. "Aga see ei tähenda, et me suhtuks sellisesse väljakutsesse kuidagi vähem tõsiselt," rõhutas ta.