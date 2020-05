Jaheda maikuu tõttu on kuuse-kooreüraski lendlus viibinud

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialisti Heino Õunapi sõnul ei ole jahe kevad mitte üksnes inimestele kõneainet pakkuv, vaid see on ka looduses toimuvaid protsesse mõjutanud.

“Kuuse-kooreüraski feromoonpüüniste äsjasel ülevaatusel selgus, et üraskite lendlus algas nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis juba 6. mail, aga see ei jõudnud veel täit hoogu sisse saada, kui mõne päeva pärast ebasoodsate ilmaolude tõttu taas lakkas,” rääkis Õunap.

“Enamus püünispuid ja tormi poolt murtud puid on asustamata, vähestel on hõre asustus. Raiesmikul päikese käes paiknevatel püünispuudel on 5 cm pikkusi ja pikemaidki üraskikäike ning mune, metsas varjulises kohas on enamasti vaid kuni paari sentimeetri pikkusi käike ja üksikutes käikudes mõni muna,” selgitas spetsialist.