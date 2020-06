Jäätmete sissevedu Eestisse on aasta-aastalt suurenenud

Jäätmete piiriülesele veole on riigiti kehtestatud reeglid, mille põhieesmärk on keskkonnakaitse. Keskkonnaamet peab oluliseks, et Eestisse toodaks vaid selliseid jäätmeid, mille käitlemiseks on Eesti ettevõtetel võimekus teha seda parimal võimalikul moel. Jäätmete sissetoomine prügilates ladestamiseks ei ole lubatud.