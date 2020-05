Kaia Iva on varasemalt töötanud Türil õpetaja ja õppealajuhatajana. Iva oli aastail 2002–2005 Türi linnapea ja sealt edasi on ta valitud kõigisse Türi vallavolikogu koosseisudesse. Kaia Iva on olnud riigikogu liige XI ja XII koosseisus. 2016 kuni 2019 oli ta sotsiaalkaitseminister Jüri Ratase esimeses valitsuses.