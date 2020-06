Terviseteo tiitli pälvinud üritus algab taas

Ettevõtmise eestvedaja Ain Türner, kes eelmisel aastal pälvis selle eest ka Järvamaa aasta terviseteo auhinna, ütles, et õhtused rattasõidud alustavad kolmandat hooaega.

"Paide linn on nüüd nii suureks kasvanud, et sõidupaiku leiab igas suunas ning kergliiklusteid on aasta aastalt üha rohkem ehitatud," lausus ta.

Türner selgitas, et tavapäraselt on rahulikus tempos kulgeva rattasõidu eesmärk teel olla umbes tund aega. "Marsruut kujuneb spontaanselt kogunenud inimesi, nende võimekust, ilma ja hetke liikluskorraldust silmas pidades," sõnas ta. "Meil ei ole tavaliselt kindlat sihtpunkti ja teekonda eelnevalt valmis mõeldud."

Türner märkis, et kuigi tegemist on Paide õhtuste rattasõitudega, ei hoia nad rangelt linna piiridesse. "Varasematel aastatel oleme sõitnud Mäosse, Reopallu, Väätsale, Münti hoolimata sellest, mis omavalitsuse valdustega on tegemist," selgitas ta.

Teekonnal tehakse ka poole peal alati väike puhkepaus, et selga sirutada.

Türner rõhutas, et õhtused rattasõidud on jõukohased igas vanuses liikumisharrastajatele. "See on sobiv üritus, kuhu tulla kogu perega. Ka lapsed on kaasa sõitma oodatud, sest tempo on kõigile jõukohane," lausus ta.

Seal juures on hea tõdeda, et ettevõtmine pole jäänud pelgalt paidelaste keskseks, sest varasematel suvedel on sõitjaid tulnud ka Viljandist, Tartust ja Türilt. "Oma väike fännirühm, kes enamasti alati kohal, on küll ka tekkinud, kuid alati leidub ka uusi sõitjaid," ütles Türner.

Kuigi võiks arvata, et Paides ja selle ümbruses on harrastusratturitel juba kõik paigad läbi sõidetud, tõdes Türner, et kindlasti leiavad nad veel kohti, kuhu keegi pole varem sattunud. "Aga ennekõike seame sõidusuuna ikka selle järgi, kuhu saab sellise suurema jalgratturite pundiga ohutult liigelda," märkis ta.

Türner rõhutas, et rattasõidule tasuks tulla ikka korras ja kontrollitud sõiduvahendiga ning ohutut liiklemist tuleb ennekõike silmas pidada. Ka kiivri kandmine ei tee paha, sest nii ollakse eeskujuks noorematele liiklejatele.