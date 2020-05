Väätsa tervisekompleksi juhataja Taavi Parts ütles, et omale sobiva jooksumaa leiab igaüks. Mudilased jooksevad 700 meetrit, noored 1,5 ja täiskasvanud 2,7 kilomeetrit. "Võistlejal on õigus valida omale soovipärane distants ehk siis noor võib võtta ka täiskasvanute distantsi ja vastupidi. Tähtis on osavõtt ja liikumine," selgitas ta.