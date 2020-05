Vodja koolis panid õpilased kartuli maha

Kooli juhataja Riina Põldvee rääkis, et kuna keskkonnateadlikkus on kooli õppekavas olulisel kohal ning paljud õppeained on praktiliste tegevustega lõimitud, on kevadisest kartulipanekust ja sügisel nende üles võtmisest saanud tava. "Paljud linnalapsed ei teagi, kuidas kartul kasvab. Oleme pidanud mitu korda vastama küsimusele, et miks me need kartulid maha paneme, miks neid ei võiks kohe süüa," selgitas ta.