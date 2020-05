Peaaegu kõik need 15 aastat Vodja koolis töötanud Riina Põldvee ütles, et kool on selle ajaga palju arenenud ja kasvanud ühtseks pereks. Vodja inimesed ehk siis õpetajad, õpilased, kooli töötajad ja lastevanemad hoiavad kokku. «Meile meeldib mõelda, et Vodja on erilise elustiiliga väike kogukond, mis on parasjagu just seda nägu, millised inimesed sinna kuuluvad,» sõnas ta.