KK7 tänavakorvpallisarja korraldaja Viljar Pennert ütles enne tänast võistlust suve plaane avades, et esialgne kava on teha viis etappi: suve alguses kaks, suve keskel üks ja suve lõpus kaks.

"Et Paides on kõige paremad väljakud, siis väljapoole maakonnakeskust me vahest suurt ei koli, kuid see on veel lahtine," kinnitas Pennert.