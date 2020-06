Lastega peresid iseloomustab oma kodu ja palju ruumi

Statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo kirjutab statistikablogis, et lapsed vajavad toimetamiseks ja maailma avastamiseks ruumi ning seetõttu on lastega leibkondadel sageli ka suuremad elamised. Keskmiselt on lastega leibkonnal kasutamiseks 3,5 tuba kogusuurusega 92 m2. Lasteta leibkonnad saavad enamasti hakkama kitsamates oludes, neil on keskmiselt elamiseks 2,7 tuba suurusega 67,5 m2.