Paide muusika- ja teatrimaja kinotehnik Rene Martin ütles, et võimalus kino avada on täiesti ilmne. «Seda muret, et midagi näidata poleks, küll ei ole,» lisas ta.

Vahepealsel ajal on Martini selgitusel uusi filme vaikselt lisandunud ja nüüd, kui suuremad kinod samuti uksed lahti teevad, hakkab filme jälle rohkem liikuma. «Nii näiteks jäi Paides eriolukorra alguses pooleli romantilise komöödia «Emma» näitamine. Samuti jõudis vaid nädala Eesti kinodes joosta uus Eesti film «Asjad, millest me ei räägi», kus üks peaosalisi on Jan Uuspõld. Ka see film on paidelastel veel nägemata,» täpsustas ta.